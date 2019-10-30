Украинский нардеп выступил со смелым заявлением в эфире программы "60 минут"

Фракция "Слуга народа" встала на один уровень с предыдущей властью и ничем от нее фактически не отличается, отказавшись поддерживать проект постановления о создании временной следственной комиссии по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Это большое разочарование для всех, кто поддерживал Зеленского. Это большое отрезвление для всех, кто голосовал за партию "Слуга народа".

Такое смелое заявление сделал в прямом эфире программы "60 минут" народный депутат Верховной рады Украины, представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николай Скорик.

По словам украинского политика, вызывает удивление, что Верховная рада не проголосовала за этот проект.

"Конечно, наивно думать, что все будет легко. Пять лет мы добивались создания комиссии. По процедуре каждая фракция должна была дать своих представителей. Их дали "Слуга народа", "Батькивщина" и депутатская группа "За будущее". Если бы этого не произошло, то проект не попал бы в зал. Мало того, он перед этим прошел регламентный комитет, который его одобрил. Что произошло перед голосованием? Почему поменялась точка зрения? Повлияло ли на это выступление представителей партии Порошенко и "Голоса", которые не дали своих представителей и выступали активно против комиссии? Мне сложно ответить на эти вопросы. Я думаю, есть какие-то договоренности с предыдущей властью. А избиратели, которые голосовали за Зеленского, сделают свои выводы", — отметил Николай Скорик.

Ведущая Ольга Скабеева поблагодарила за смелость представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь".

"Мы знаем, что в Верховной раде совсем недавно проголосовали и не рекомендовали нардепам выступать в эфирах российских телеканалах. Надеюсь, все пройдет для вас мирно", — заключила Скабеева.

30 октября в украинской Верховной раде нового созыва произошла первая драка между депутатами. Конфликт возник между представителем "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николаем Скориком и избранником от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко после голосования по проекту постановления о создании временной следственной комиссии по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Инициатором создания этой комиссии стала "Оппозиционная платформа — За жизнь". Однако парламентарии провалили принятие документа — за него проголосовали только 79 человек из 423.