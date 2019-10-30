КХЛ. СКА по буллитам одолел "Витязь"

Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга сумели добиться волевой победы над подмосковным "Витязем" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное и дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов удачливее были гости. Итоговый счет – 3:2 в пользу СКА.

Хозяева льда вышли вперед уже на 2-й минуте встречи усилиями Святослава Гребенщикова. Еще до перерыва Антон Бурдасов сравнял счет в матче. Во втором периоде Миро Аалтонен вновь вывел вперед подольскую команду. Однако Евгений Кетов на 51-й минуте отквитал эту шайбу.

В овертайме соперникам отличиться не удалось. А в серии буллитов точный бросок Владимира Ткачева принес команде Алексея Кудашова победу в матче.