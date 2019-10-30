Евролига. Баскетболисты "Зенита" в овертайме взяли верх над "Жальгирисом"

В Каунасе завершилась встреча пятого раунда регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между "Жальгирисом" и санкт-петербургским "Зенитом". Гости сломили сопротивление хозяев паркета в овертайме, победив соперника со счетом 82:70 (14:18, 14:10, 16:15, 18:19, 20:8).

В составе победителей самым результативным оказался Матеуш Понитка, набравший 19 очков. У проигравших дабл-дабл оформил Зак Ледей (12 баллов, 10 подборов).

В следующем туре "Зенит" встретится 1 ноября с московским ЦСКА, который ранее дома уступил греческому "Олимпиакосу".