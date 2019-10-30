Рядом с посольством США в Багдаде прогремели взрывы

В результате минометного обстрела так называемой "зеленой зоны" Багдада — наиболее тщательно охраняемого района города — один иракский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Два снаряда разорвались на блокпосту, расположенном неподалеку от посольства США.

Расположенная на западном берегу реки Тигр "зеленая зона" – квартал, появившийся в Багдаде после свержения режима Саддама Хусейна. Это место считается одним из наиболее безопасных мест во всем Иране, который после смены режима погрузился в затяжной внутренний конфликт. На территории "зеленой зоны" расположены иранские государственные учреждения, дома и виллы местных чиновников, органы власти, включая парламент страны. Там же находятся многие посольства, в том числе, США и Великобритании, представительства зарубежных компаний, напоминает ТАСС.

Впервые местные власти разрешили ограниченный доступ на территорию особо охраняемой территории простых граждан и транспорта лишь в декабре минувшего года, а о полном открытии "зеленой зоны" премьер-министр Ирака объявил 3 июня текущего года.