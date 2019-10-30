Президент Украины утратил контроль над армией

Зеленский предпочитает не замечать то, что делает украинская армия. Акцентирует внимание только на хороших новостях. Приветствует разведение войск у поселка Золотое. Оно началось во вторник после неоднократного срыва договоренностей по вине Украины.

Чтобы заставить националистов отойти, Зеленскому даже пришлось лично приехать на передовую и ругаться с боевиками, напоминает телеканал "Россия 24". После чего во фракции Порошенко намекнули, что Зеленского могут и убрать, например, во время случайного обстрела.