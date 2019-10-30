В Санкт-Петербурге задержан высокопоставленный полицейский

Заместитель начальника второго отдела управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Александров задержан, по предварительным данным, по подозрению в получении взятки.

Возглавляемый задержанным отдел курирует работу дорожно-патрульной службы региона, передает ТАСС. По данным местных СМИ, в рамках расследования дела о получении взятки несколько месяцев назад был арестован бывший подчиненный Александрова майор Николай Андреев.