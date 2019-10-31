К тушению природных пожаров в Калифорнии привлекли заключенных

В калифорнийском районе Сими-Вэлли, где природными пожарами охвачена площадь более 500 гектаров, местные власти используют для борьбы с огнем заключенных.

В репортаже телекомпании CNN из района стихийного бедствия сообщается, что заключенные в оранжевых комбинезонах и защитных масках выстроились вдоль шоссе на расстоянии 40-50 метров друг от друга и следят за тем, чтобы сильный ветер не переносил горящие ветки на другую сторону дороги. Журналисты отмечают, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда заключенных привлекли к тушению пожаров, передает ТАСС.

Как подчеркивается в репортаже, они принимают участие в борьбе с огнем добровольно, получая за это от 2 до 5 долларов в день. Участвовать в противопожарных мероприятиях позволено лишь тем, кто не совершал насильственных преступлений сексуального характера и не совершал поджогов.

В настоящее время борьбу с огнем в этом районе штата ведут около 800 пожарных, задействованы восемь оснащенных системой пожаротушения самолетов, девять вертолетов и 22 единицы тяжелой техники. Всего на территории штата Калифорния, где введен режим чрезвычайной ситуации, сейчас насчитываются десять крупных природных пожаров (ФОТО).