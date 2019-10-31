В Японии горит древний замок

На юге Японии загорелся древний замок Сюри, он находится под охраной ЮНЕСКО. Информации о пострадавших пока нет. Судя по кадрам с места происшествия, отстоять здание у пожарных вряд ли получится. Сюри был построен в 14 веке. Во время второй мировой американцы его сильно разбомбили. Масштабная реставрация завершилась только спустя полвека, сообщает телеканал "Россия 24".