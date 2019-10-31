Twitter запретит размещение политической рекламы

Генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что компания перестанет публиковать политическую рекламу. По его словам, было принято решение остановить политическую рекламу в Twitter по всему миру, так как в компании считают, что распространение политических идей нужно заслуживать, а не покупать.

Джек Дорси отметил, что реклама в Интернете обладает огромной силой и эффективна, если это коммерческая реклама, однако в случае с политикой она несет опасность, так как может быть использована для влияния на голоса, которые могут изменить жизни миллионов людей. Одновременно он подчеркнул, что в данном случае речь об ограничении свободы самовыражения не идет. Запрет на размещение политической рекламы в Twitter должен вступить в силу с 22 ноября текущего года, передает ТАСС.