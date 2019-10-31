"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" и вышел в четвертьфинал Кубка лиги

В Лондоне завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Гости взяли верх над "аристократами" со счетом 2:1, став последними четвертьфиналистами турнира.

Дубль в составе победителей оформил Маркус Рэшфорд. Первый мяч он забил на 25-й минуте встречи с пенальти, а второй – на 73-й. За лондонцев отличился Миши Батшуайи (61-я).

Напомним, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка лиги состоится 31 октября. Помимо "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала пробились также "Астон Вилла", "Колчестер", "Лестер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Оксфорд Юнайтед" и "Эвертон".