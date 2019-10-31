Американские военные показали запись начала штурма дома аль-Багдади

После волны скептических замечаний на тему уничтожения лидера ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади Центральное командование вооруженных сил США опубликовало запись с беспилотника, на которой запечатлено начало штурма дома, где укрывался террорист номер один, в сирийской провинции Идлиб.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

На кадрах видно, как к окруженному высоким забором дому с двух сторон подходят вооруженные солдаты, но на этом запись обрывается, так что о дальнейших событиях приходится судить со слов Дональда Трампа и его окружения.

Операция по ликвидации аль-Багдади была проведена 27 октября, за ней президент США на протяжении двух часов наблюдал из ситуационной комнаты в Белом доме. Спецназовцы окружили дом, перед этим задержав в округе несколько десятков человек. Огонь бойцы открыли, только когда преодолели стену — ими были убиты четыре женщины и мужчина, отказавшиеся сложить оружие. Загнанный служебными собаками в слепой подземный тоннель, лидер террористов активировал пояс смертника. От взрыва погиб он сам и двое детей. После этого по дому был нанес бомбовый удар с беспилотника.

Обнаружить аль-Багдади удалось благодаря одному из его помощников Исмаэлю аль-Этави, который был задержан американцами в 2008 году и провел в тюрьме четыре года. В этом году его заметили на рынке в районе Идлиба, а ряд захваченных в плен боевиков подтвердили, что аль-Багдади с семьей перебрался в эту сирийскую провинцию.

Американцы не предоставили тело ликвидированного террориста, отметив, что останки были сброшены в море. Эти данные были скептически восприняты экспертами, предположившими, что аль-Багдади по-прежнему жив, а сведения об успешной спецоперации были использованы в политических целях.