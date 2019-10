Американские военные показали запись начала штурма дома аль-Багдади

После волны скептических замечаний на тему уничтожения лидера ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади Центральное командование вооруженных сил США опубликовало запись с беспилотника, на которой запечатлено начало штурма дома, где укрывался террорист номер один, в сирийской провинции Идлиб.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w