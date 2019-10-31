"Реал" разгромил "Леганес" в чемпионате Испании

Футболисты мадридского "Реала" не встретили серьезного сопротивления со стороны "Леганеса" в матче 11-го тура чемпионата Испании. В Мадриде "сливочные" забили в ворота соперника пять безответных мячей.

За команду Зинедина Зидана отличились Родриго, Тони Кроос, Серхио Рамос, Карим Бензема и Лука Йович.

В других встречах дня "Бетис" дома взял верх над "Сельтой" со счетом 2:1, а "Севилья" на выезде добилась ничейного результата в матче с "Валенсией" – 1:1.