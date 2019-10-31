Обнародованы новые подробности ликвидации аль-Багдади

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи сообщил на брифинге в Белом доме о новых подробностях рейда, в ходе которого был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. По словам генерала, военными были предприняты все необходимые меры по предотвращению жертв среди мирного населения, а также по защите детей, которые, по имеющимся данным, находились на объекте.

Кеннет Маккензи сообщил, что находившиеся на территории объекта пять членов группировки представляли опасность для бойцов американского спецназа. После того, как боевики – четыре женщины и мужчина — не отреагировали на поданные на арабском языке команды сложить оружие, они были ликвидированы, передает ТАСС. Также генерал уточнил, что, пытаясь скрыться от преследования, аль-Багдади совершил самоподрыв вместе с двумя малолетними – в возрасте до 12 лет – детьми, а не тремя как сообщалось ранее. Прежде, чем устроить взрыв, находившийся в тоннеле главарь террористов пытался отстреливаться.

В ходе брифинга были продемонстрированы кадры рассекреченной видеозаписи операции и фотоснимки. На них видно здание, в котором, по утверждению США, находился террорист, и то, как сооружение обступают с двух сторон люди, а боевики открывают огонь по ведущим наступление с воздуха американским военным.

Также генерал Маккензи сообщил, что проведенный срочный анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил, что американскими спецназовцами в ходе рейда в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии был уничтожен именно главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади, сооьщает РИА Новости. Он показал прямое соответствие между образцами ДНК, взятым с тела ликвидированного террориста, и образцами, имевшимися в распоряжении США. Вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, ничтожна.

Глава Центрального командования уточнил, что принимавшие участие в рейде бойцы спецназа вывезли с места уничтожения террориста значительный объем документов и электронных устройств, а также двух задержанных. После того, спецназовцы покинули объект, они использовали высокоточные боеприпасы, чтобы уничтожить его и все его содержимое. Подробностей о том, какие именно документы были захвачены в ходе операции, не разглашаются.

Как сообщалось, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими спецназовцами главаря "Исламского государства" аль-Багдади. Позже официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному уничтожению" аль-Багдади.

Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном "Исламским государством" городе Мосуле провозгласил создание на Ближнем Востоке "исламского халифата". С тех пор различные СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она раз за разом не получала подтверждения.