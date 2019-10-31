Виктор Гончаренко: в игре с "Уфой" фортуна повернулась в нашу сторону

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка России по футболу. По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.

"Если с "Ференцварошем" у нас было достаточно моментов, но мы пропустили, то с "Уфой" у наших ворот было немало моментов. Должно было что-то вернуться к нам, фортуна повернулась в нашу сторону", – цитирует Гончаренко ТАСС.

Напомним, что ЦСКА в 1/8 финала Кубка России обыграл "Уфу" со счетом 1:0 и вышел в следующий раунд турнира.