Стал известен состав 63-й экспедиции на МКС

В апреле 2020 года в составе 63-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправится экипаж в составе астронавта НАСА Криса Кэссиди и российских космонавтов Николая Тихонова и Андрея Бабкина.

По прибытии на борт орбитальной станции новый экипаж сменит работающих в настоящее время на орбите астронавтов НАСА Джессику Меир и Эндрю Моргана и российского космонавта Олега Скрипочку. После завершения 62-й экспедиции на МКС обязанности командира будет выполнять Крис Кэссиди. Как ожидается, 63-я экспедиция продлится до октября 2020 года, передает ТАСС.

Для Кэссиди предстоящий полет будет уже третьим: в 2009 году он был бортинженером на борту шаттла "Индевор" и стал 500-м человеком, совершившим космический полет, а в 2013 году он участвовал в 35-й и 36-й экспедициях на МКС, проведя на орбите 182 дня.

В настоящее время на МКС сейчас работает экипаж в составе россиян Александра Скворцова и Олег Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристина Кука и Джессики Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.