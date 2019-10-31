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31 октября 201904:57

НХЛ. Сергачев помог "Тампе" одолеть "Нью-Джерси"

sport24.ru

Встречей в Ньюарке между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости добились победы в овертайме со счетом 7:6.

В составе "молний" дубль оформил Ондржей Палат. Также отличились Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Ян Рутта, Мэтью Жозеф и Тайлер Джонсон, ставший автором победного гола.

У хозяев льда хет-трик в свой актив записал Кайл Палмьери. Помимо него заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт, Нико Хишир и Сами Ватанен.

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев заработал очко за результативную передачу. Его партнеры по команде Никита Кучеров и Александр Волков голевыми действиями не отметились. Вратарь "молний" Андрей Василевский на игру с "дьяволами" остался в запасе.

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