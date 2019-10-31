Филиппины сотрясло мощное землетрясение

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Очаг сейсмического события залегал на глубине около 20 километров, его эпицентр располагался в 35 километрах от расположенного на острове Минданао города Давао с населением более 1,2 миллиона человек, передает ТАСС.

Данных о возможных жертвах, пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока не поступало.