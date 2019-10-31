В столице Бурятии сгорел торговый комплекс

В пригороде Улан-Удэ потушили торговый комплекс. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Сложно пришлось со вторым этажом, он сделан из дерева, а снаружи обит металлосайдингом. Впрочем, возгорание уже локализовано. В здании никого не было, так что обошлось без пострадавших.

С огнем боролись 38 человек, была привлечена техника. Сейчас на месте работают эксперты, сообщает телеканал "Россия 24".