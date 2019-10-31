Владимир Путин проведет заседание Госсовета в Калининграде

Развитие системы здравоохранения в регионах России обсудят на расширенном заседании Госсовета в Калининграде, куда накануне прибыл Владимир Путин.

На предыдущем заседании глава государства распорядился разработать предложения, как изменить систему оплаты труда медиков, и как оценить степень износа медоборудования, транспорта и зданий.

По информации пресс-службы Кремля, в программе визита также встреча с общественностью и посещение судостроительного завода "Янтарь". Там президенту покажут корвет "Гремящий", сообщает телеканал "Россия 24".

Судно, на котором впервые планируют разместить ракеты "Калибр", спустили на воду два года назад. После завершения ходовых испытаний, в ноябре его направят для проверки на полигонах Северного флота. Ожидается, что до конца года корвет передадут военным.