Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из России в Донбасс

Ранним утром в четверг, 31 октября, автомобильная колонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи общим весом более 550 тонн вышла из Донского спасательного центра в Ростовской области и направилась в сторону границы.

Гуманитарный конвой доставит в Луганск и Донецк партию детских продуктовых наборов. Автоколонна следует на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов пройдет необходимые таможенные процедуры, после чего отправится в пункты назначения.

МЧС России направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь — продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости — с 2014 года, напоминает ТАСС.