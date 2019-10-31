Конгресс США выступил против участия России в G7

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "группы семи" до тех пор, пока, "она не будет уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в США на встречу семёрки в 2020 году. Американский лидер не раз говорил, что обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией. А канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата восьмерки с прогрессом в украинском урегулировании.