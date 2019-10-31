Американка выплатила компенсацию неверному супругу десятицентовыми монетками

Американка Брэнди Ли выплатила бывшему мужу более 150 килограммов денег. Причём сумму неподъёмной не назвать – 7 с половиной тысяч долларов. Дело в том, что мать двоих детей застала своего возлюбленного в постели с женой его друга и подала на развод. При этом суд обязал Брэнди Ли выплатить экс-супругу компенсацию.

Возмущённая несправедливостью женщина обратилась в банк с просьбой выдать ей нужную сумму самыми мелкими – десятицентовыми монетами. По её словам, сотрудницы банка, услышав историю, с радостью помогали и поддерживали клиентку. В итоге Ли отправила бывшему мужу десять коробок мелочи общим весом 159 килограммов. История быстро разошлась по интернету, пользователи сети оценили находчивость американки, сообщает телеканал "Россия 24".