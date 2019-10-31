Димитрис Итудис: ЦСКА плохо сыграл с "Олимпиакосом"

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис остался недоволен действиями команды в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги против греческого "Олимпиакоса". Он раскритиковал своих подопечных за отношение к делу.

"Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, уступив борьбу в большинстве эпизодов. Отношение к делу было плохим. Сегодня мы играли плохо, не на своем уровне", – приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.

Напомним, что баскетболисты ЦСКА уступили дома "Олимпиакосу" со счетом 79:84.