Жертвами ЧП на железной дороге в Пакистане стали не менее 10 человек

В Пакистане в результате пожара, вспыхнувшего в следовавшем из Карачи в Равалпинди поезде, погибли, по меньшей мере, десять человек, еще около 30 пострадали.

Как сообщил представитель железнодорожной компании, причиной возгорания стал взрыв газового баллона, использовавшегося для приготовления пищи, передает РИА Новости. Огнем были охвачены три вагона поезда. Сообщается, что пожар охватил три вагона поезда.