Челябинск накрыло сильным снегопадом

Россию накрывает снегом. Зима наступила в Челябинске. В четверг ночью там начался сильный снегопад, который утром вызвал серьезные пробки на дорогах.

Готовились к непогоде заранее: коммунальные службы перешли на особый режим работы. Увеличили число единиц техники для уборки снега, и штат дворников, сообщает телеканал "Россия 24".