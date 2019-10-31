"Сент-Луис" без Тарасенко переиграл "Миннесоту", Барбашев очков не набрал

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" на льду домашней арены "Энтерпрайз-Центр" обыграл команду "Миннесота Уайлд" со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Самуэль Бле (26-я минута) и Алекс Пьетранджело (42), а у гостей единственную шайбу забросил Матс Цуккарелло (29).

Российский нападающий хозяев льда Иван Барбашев очков не набрал, а его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко участие в матче не принимал. Накануне 27-летний уроженец Ярославля получил травму, которая оказалась серьезнее, чем ожидалось. Ему предстоит операция.

"Сент-Луис" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Миннесота" в ней же расположилась на 14-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "блюзмены" в субботу, 2 ноября, примут "Коламбус Блю Джекетс", а затем 3 ноября в Миннесоте вновь встретятся с "Уайлд".