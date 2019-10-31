"Вашингтон" и "Хьюстон" выдали один из самых результативных матчей в истории НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардс" на паркете домашней арены уступил команде "Хьюстон Рокетс" со счетом 158:159 (34:35, 43:41, 40:35, 41:48).

У победителей встречи самыми результативными стали Джеймс Харден (59 очков), Клинт Капела (21 + 12 подборов), Рассел Уэстбрук (17 + 10 подборов + 12 передач) и Дэньюэл Хауз (16), а у хозяев паркета больше всех набрали Брэдли Бил (46), Руи Хачимура (23) и Давис Бербанс (21).

Таким образом, команды на двоих набрали 317 очков и заняли третье место по этому показателю в истории НБА без овертаймов. Самой результативной стала игра между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Денвер Наггетс" в 1990 году, тогда команды набрали 320 очков.

"Хьюстон" одержал третью победу кряду и занимает седьмое место в Западной конференции, а "Вашингтон", потерпевший третье поражение в последних четырех играх, расположился на 11-й строчке на Востоке.