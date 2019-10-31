Древний японский замок полностью сгорел

На юге Японии полностью сгорел замок Сюри, который находится под охраной ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

Возгорание началось ночью. Пожарные тушили огонь почти 12 часов. Причина возгорания пока неизвестна, сообщает РИА Новости. Пожар, скорее всего, начался в главном здании замкового комплекса. Там проводились работы, связанные с подготовкой к местному празднику. По предварительным сведениям, главный корпус не был оборудован системами автоматического пожаротушения. Как сообщает ТАСС, во время возгорания в замке никого не было, никто не пострадал.

Здание было построено в XIV веке и служило резиденцией правителей в эпоху отдельного государства Рюкю. Во время Второй мировой замок пострадал от американских авианалетов. Тогда на восстановление ушло почти полвека, и вот теперь главное здание комплекса выгорело полностью, передает "Россия 24".

Власти Японии намерены восстановить замок, однако точный масштаб нанесенного огнем ущерба еще предстоит установить.