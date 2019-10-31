В Приморье наградили парней, спасших девочку от педофила

В Приморье наградили четырех местных жителей, которые задержали педофила.

"За активную гражданскую позицию и решительность Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дерин награждены благодарственными письмами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю​​​", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская

Она подчеркнула, что благодаря активной гражданской позиции и смелости парней ребенок был спасен. Их поступок является примером бесстрашия и неравнодушия.

На прошлой неделе в городе Артем в полицию обратилась женщина, которая рассказала о том, что ее 8-летняя дочь не вернулась домой. Были начаты поиски девочки. В тот же день возле гаражей участвовавшие в поисках добровольцы обнаружили мужчину, который насильно удерживал девочку.

Прохожие повалили педофила на землю со спущенными трусами и держали его так, пока не приехала полиция. Подозреваемого задержали. Ранее он был судим за надругательство над малолетними. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.