Дисциплинированный и морально устойчивый: в Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

В Санкт-Петербурге на выставке в Центральном государственном архиве историко-политических документов показали характеристику на Владимира Путина, которая была дана ему много лет в Комитете государственной безопасности СССР.

Документ публикует сайт 78.ru. В характеристике отмечается, что Путин зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник, отвечающий за организационную и спортивную работу. Также "товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень", совершенствует профессиональное мастерство и занимается спортом. Он морально устойчив и пользуется заслуженным авторитетом у товарищей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает закономерным высокий интерес, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым российского лидера. "Да, считаем закономерным такой интерес", — сказал Песков ТАСС.

Выставка называется "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков". Она посвящена 90 людям, которые добились значительных успехов. Также там выставлены анкеты Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко, письма, фотографии, документы с резолюциями Михаила Горбачева, Юрия Гагарина, Игоря Курчатова и других выдающихся людей.

Ранее в интервью телеканалу NBC Владимир Путин сказал, что работа в разведке дала ему большой опыт, который затем пригодился в гражданской жизни: он научился налаживать контакты, побуждать людей к каким-либо действиям и объединять их.