"Торонто" вышел в финал плей-офф МЛС, где сыграет с командой "Сиэтл"

В матче 1/2 финала плей-офф Major League Soccer (MLS) "Торонто" на поле "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте обыграл местную одноименную команду со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Николя Бенезе и Ник Дэлеон, забившие на 14-й и 78-й минутах соответственно, а у хозяев поля единственный мяч на четвертой минуте забил Юлиан Грессель.

Таким образом, "Торонто" стал чемпионом Восточной конференции и вышел в финал лиги, где 10 ноября сыграет с командой "Сиэтл Саундерс", которая в финале Запада переиграла "Лос-Анджелес" со счетом 3:1.