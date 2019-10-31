Где больше всего подорожают коммунальные услуги

Правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в следующем году.

Как сообщает РИА Новости, больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут в Чечне (6,5 процента), Кабардино-Балкарии (5,4 процента) и Дагестане (5,2 процента). В Москве коммунальные услуги подорожают на 5 процентов, а в Подмосковье – на 4,1 процента. В Санкт-Петербурге повышение составит 3,8 процента.

В остальных российских регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9 процента.

Согласно распоряжению правительства, индексация произойдет во втором полугодии 2020 года.