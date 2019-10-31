Хеллоуин в Москве: призраки на городских улицах

31 октября во многих странах мира отмечается Хеллоуин или День всех святых. Праздник нечисти, восходящий своими корнями к кельтским традициям, прижился и в России. Автор книги "Москва таинственная. История. Легенды. Предания" Вадим Бурлак рассказал News.ru о том, какие необъяснимые явления иногда происходят на московских улицах.

Например, существует легенда, что на Мясницкой улице около здания с фасадом в китайском стиле не раз видели призрак старика в поношенной одежде. До революции этот особняк назывался Чайным домом, а вот 200 лет назад на его месте находился роскошный дом богачей Кусовниковых, славившихся необычайной скупостью. Согласно преданию, однажды хозяйка дома спрятала деньги под кроватью у дворника, где лежал уголь. В итоге дворничиха вместе с углем сожгла все сбережения. В тот же день супруга Кусовникова скончалась от разрыва сердца, а он сам умел в нищете. С тех пор, как утверждается в легенде, его призрак и скитается возле дома, который давно снесли.

Еще одно место, окутанное тайной, это Ходынское поле. В древности здесь было капище (место, где язычники проводили свои обряды), позднее — кладбище (в XIX веке его убрали). После площадку приспособили для собачьих боев и травли волков. Еще одна московская легенда рассказывает о девушке, которую прозвали Алена — волчья заря. При ее появлении псы переставали нападать на волков и убегали с поля боя. Когда же толпа решила расправиться ведьмой и сожгла ее дом, спасшаяся девушка объявила, что место на Ходынке проклято. Ее слова оказались пророческими: в 1896 году там случилась знаменитая давка во время коронации Николая II. Погибло несколько тысяч людей. Некоторые уверяют, что и сейчас ночью на Ходынке можно иногда заметить бледную женскую фигуру, которая обходит окрестности и всех проклинает.