В Москве установилась крымская погода. Там тоже первый снег

Температура воздуха в Москве в четверг опустится до минут 2 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказал РИА Новости, что погоду будет определять антициклон​​​. В Москве будет от 0 до минус 2, по области плюс 1 — минус 3. Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, обойдется без существенных осадков. За минувшие сутки в столице выпало чуть меньше 3 миллиметров снега.

Первый снег пошел и в Крыму. Об этом сообщили крымском гидрометцентре. Жители Симферополя выкладывают в соцсетях фото и видео первого снегопада.

По словам синоптиков, устойчивый снежный покров в Крыму сейчас не образуется, в том числе в горах и предгорьях, где температура существенно ниже, чем на побережье. На следующей неделе в Крыму снова потеплеет.

Между тем из-за непогоды в Москве резко увеличилось количество ДТП. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. Накануне на дорогах госавтоинспекторы зарегистрировали почти в два раза больше аварий, чем обычно. Причиной большинства из них стал гололед. Многие водители все еще ездят на летней резине. При этом в шиномонтажных мастерских — сезонные очереди. Тем, кто еще не успел сменить колеса, на ближайшие дни рекомендуют пересесть на общественный транспорт, передает "Россия 24".

На следующей неделе в столице вновь потеплеет, и воздух может прогреться до плюс 6–8 градусов.