Семак – о разгроме "Томи": подошли с должным настроением к кубковой игре

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от победы своих подопечных над командой "Томь" (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

"Хорошая игра. Предоставилась возможность дать сыграть тем, кто получает не так много игровой практики, – приводит слова Семак пресс-служба "Зенита". – Для нас это информация по состоянию футболистов и тем или иным позициям. Хорошая игра, за исключением части первого тайма, когда дали создать несколько моментов у своих ворот.

В остальном – неплохо смотрелись, достаточно забили. Ребята – молодцы. Кубковые матчи всегда сложные, но подошли с должным настроением. Поздравляю команду с победой, будем готовиться к следующим играм", – подытожил наставник "сине-бело-голубых".

Напомним, в составе петербуржцев голами отметились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов. В четвертьфинале "Зенит" встретится с грозненским "Ахматом".