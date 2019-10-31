Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

По его словам, Зеленский очень сильно старается и все время куда-то ездит, а международных встреч у него столько, что Петру Порошенко и не снилось. Украинский президент – "очень популярный в мире человек", ему надо привлекать инвесторов, приглашать политиков, поправлять имидж государства. И все это, по словам Богдана, очень тяжело и забирает много сил и энергии.

"Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает", — сказал Богдан.

Поэтому он рекомендует Зеленскому не читать Facebook, передает РИА Новости.

Весной на выборах за Зеленского проголосовали 73 процента украинцев. По данным опросов, сейчас ему доверяют 66 процентов населения, что на 4 процента меньше, чем в августе.

Между тем на Украине разгорается новый скандал: народный депутат из президентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой во время заседания в Верховной раде. СМИ опубликовали фото смартфона, где на экране подробное обсуждение интимных вопросов и цен.