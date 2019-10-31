Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

Актриса Лидия Вележева накануне попала в скандальную ситуацию. На борту "Аэрофлота", вылетавшего из Москвы в Тель-Авив, она устроила дебош, который сняли на видео, попавшее в СМИ.

Сообщалось, что Вележева, известная, в частности, по ролям в фильмах "Идиот", "Убойная сила", "Простые истины", "Волкодав" и другим, якобы была не слишком трезва и повздорила с командой воздушного судна.

Из-за скандального поведения актрису сняли с рейса, в результате в Израиль, где должна была играть вечером 30 октября в спектакле "Территория страсти" одну из главных ролей, она не улетела.

Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй третий состав.

"Сыграла вторая актриса роль. Никаких проблем здесь нет", — приводит слова Матвейчук "Пятый канал".

Супруг Вележевой актер Алексей Гуськов, со своей стороны, комментируя скандал, сказал, что узнал о случившемся не сразу, поскольку был на озвучании роли. Когда же он дозвонился до жены, то она, по его словам, рыдала.

Гуськов уверен, что его супруга "абсолютно точно не выпивала", пишет "МК". По его словам, рейс в Израиль задерживали, а пассажиров "загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили".

Кроме того, ранее сообщалось, что еще и автобус, на котором ехали пассажиры от терминала аэропорта Шереметьево до самолета, почти полчаса стоял на улице, при этом некоторые люди были без верхней одежды.

Вероятно, эти обстоятельства и привели к эмоциональному срыву актрисы.