"Ванкувер" одержал волевую победу над "Кингз", Бесер, Петтерссон и Хьюз набрали 11 очков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" на выезде одержал волевую победу над командой "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

У победителей встречи хет-трик оформил Брок Бесер (18-я, 36-я, 41-я минуты) и по разу отличились Бо Хорват (20) и Элиас Петтерссон, а у хозяев льда две шайбы забросил Джефф Картер (4, 59) и одну – Адриан Кемпе (31).

Стоит отметь, что Бесер, помимо трех голов, записал на свой счет результативную передачу, а Петтерссон и Куинн Хьюз – по три передачи. Российские нападающие "Кингз" Илья Ковальчук и Николай Прохоркин очков не набрали.

"Ванкувер" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 17 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Лос-Анджелес", потерпевший четвертое поражение кряду, в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "касатки" в субботу, 2 ноября, на выезде сыграют с командой "Анахайм Дакс", а "короли" на следующий день примут "Чикаго Блэкхокс".