На реконструкцию Краснодарского цирка направят почти 2 миллиарда рублей

Краснодарский цирк отремонтируют почти за 1 миллиард 895 миллионов рублей. Деньги будут выделять поэтапно на протяжении следующих четырех лет. В ходе реконструкции планируется провести усиление грунта в основании здания и гидроизоляционные работы, обновить кровлю, отремонтировать полы и стены в помещениях. По итогам работ планируется привести все технологические возможности объекта в соответствие с современными требованиями и нормами, — сообщили ГТРК "Кубань" в краевом Министерстве культуры.

В здании установят новейшее киносветозвуковое оборудование. Функциональное назначение зрительного зала будет расширено. Кроме того, появится возможность трансформировать помещения для животных в зависимости от программы. Будет построена парковка для гостей и летнее фойе.

Напомним, ремонт Краснодарского цирка не производился больше 45 лет. Чтобы начать реконструкцию, власти в течение последних нескольких лет региональные власти добивались его перевода здания из федеральной в краевую собственность.