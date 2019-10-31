Новосибирск вошел в топ-10 городов для переезда на ПМЖ

Всероссийского центра изучения общественного мнения провел исследование миграционных настроений россиян в пределах государства. По итогам опроса в первую десятку городов для ПМЖ вошел Новосибирск, сообщили представители пресс-службы ВЦИОМ.

Первое место рейтинга занял Санкт-Петербург — о своем желании переехать в культурную столицу заявили 15 процентов опрошенных. На втором месте расположилась Москва (8 процентов), на третьей строчке - Краснодар (6 процентов). За переезд в Сочи, Севастополь, Казань, Екатеринбург, Тюмень и Новосибирск высказались по 3 процента респондентов. И около 2 процентов голосов было отдано за Ставрополь, Барнаул и Калининград.

Самой распространенной причиной для переезда стала проблема с поиском работы в родном населенном пункте или безработица( об этом рассказали 18 процентов). 15 процентов хотели бы переехать из-за уровня жизни, размера зарплат и пенсий. Третьей по популярности причиной стали проблемы с климатом в родном городе (об этом сообщили 13 процентов респондентов), передает ГТРК "Новосибирск".