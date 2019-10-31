Посольство РФ в Мозамбике удивлено сообщениям о гибели пяти солдат ЧВК "Вагнер"

В посольстве России в Мозамбике сообщили, что с удивлением восприняли сообщения ряда СМИ о том, что на севере страны якобы погибли пятеро граждан РФ.

"Не располагаем никакой информацией", — добавили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Ранее интернет-издание Carta de Moçambique сообщило, что 27 октября в результате нападения мятежников, устроивших засаду, погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пять российских наемников. Все они якобы были обезглавлены.

Без указания источника информации интернет-издание написало, что погибшие граждане России якобы были сотрудниками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", помогающей правительственным силам Мозамбика бороться с мятежниками.