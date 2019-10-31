Жительница Волгограда бросила новорожденную дочь на улице после ссоры с сожителем

Неоднократно судимая жительница Волгограда после ссоры с сожителем оставила новорожденную дочку в коляске рядом с поликлиникой, а сама уехала из города, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала мать-кукушку.

На кричащую малышку, появившуюся на свет всего месяц назад, обратили внимание посетители поликлиники. Спустя несколько часов полицейские уже допрашивали 28-летнюю мать в отделении. Ранее судимая женщина не стала отпираться и при зналась, что не планировала возвращаться за ребенком — после ссоры с сожителем он девочка стала для нее обузой.

Малышка не пострадала, сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице. Ее мать стала фигурантом уголовного дела по статье "Оставление в опасности", женщину отпустили под подписку о невыезде.