Екатерина. Самозванцы
Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
31 октября 201913:00

Лидер "Голден Стэйт" Карри сломал руку в матче с "Финиксом". Видео

EPA

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой "Финикс Санс" (110:121).

Защитник получил травму в третьей четверти в результате столкновения с центровым "Санс" Ароном Бэйнсом, который затем упал на 31-летнего баскетболиста сверху. Карри заработал фол, но из-за болевых ощущений не смог исполнить штрафные броски и покинул площадку.

Рентгеновское обследование выявило у Карри перелом пястной кости. Как сообщает пресс-служба лиги, сроки восстановления баскетболиста определит детальное медобследование.

Напомним, Стефен выступает за "Уорриорз" с 2009 года. В составе "войнов" американец трижды становился чемпионом НБА (2015, 2017, 2018) и дважды признавался самым ценным игроком лиги (2015, 2016).

Сейчас

13:28

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

13:13

Путин обеспокоен разрывом между государственным и муниципальным управлением

12:55

Электричка насмерть сбила мужчину на Можайском направлении

11:30

Посольство РФ в Мозамбике удивлено сообщениям о гибели пяти солдат ЧВК "Вагнер"

11:11

КНДР запустила неизвестную ракету в сторону Японского моря

10:20

Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6%

10:18

В Twitter запретят любую политическую рекламу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин обеспокоен разрывом между государственным и муниципальным управлением

Путин обеспокоен разрывом между государственным и муниципальным управлением

6 минут назад
Посол РФ: у КНДР есть сюрпризы, способные испортить настроение США и другим странам

Посол РФ: у КНДР есть сюрпризы, способные испортить настроение США и другим странам

37 минут назад
Рогозин: российские экипажи "Союзов" будут урезаны ради американских астронавтов

Рогозин: российские экипажи "Союзов" будут урезаны ради американских астронавтов

34 минуты назад

Трансляции

Встреча Владимира Путина с общественностью Калининградской области

Программа "60 минут по горячим следам"

Пресс-конференция Сергея Лаврова и Томаса Гремингера
14:15

Заседание президиума Госсовета
Все трансляции
Пожар в поезде в Пакистане. Кадры с места трагедии

Пожар в поезде в Пакистане. Кадры с места трагедии

4 часа назад
Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

2 часа назад
Пьяный волгоградец после семейного скандала отрезал головы жене и матери

Пьяный волгоградец после семейного скандала отрезал головы жене и матери

53 минуты назад
Посольство РФ в Мозамбике удивлено сообщениям о гибели пяти солдат ЧВК "Вагнер"

Посольство РФ в Мозамбике удивлено сообщениям о гибели пяти солдат ЧВК "Вагнер"

1 час назад
Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

1 час назад
13 звезд, которые продолжают зарабатывать миллионы даже после смерти

13 звезд, которые продолжают зарабатывать миллионы даже после смерти

7 часов назад
МЭР: переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие

МЭР: переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие

2 часа назад
Где больше всего подорожают коммунальные услуги

Где больше всего подорожают коммунальные услуги

3 часа назад
В Приморье наградили парней, спасших девочку от педофила

В Приморье наградили парней, спасших девочку от педофила

4 часа назад
Срыв саммита АТЭС и климатического форума: Чили подвели протестующие на улицах

Срыв саммита АТЭС и климатического форума: Чили подвели протестующие на улицах

3 часа назад
Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

1 час назад
"Екатерина. Самозванцы": смотрите сегодня на канале "Россия 1" заключительную серию саги

"Екатерина. Самозванцы": смотрите сегодня на канале "Россия 1" заключительную серию саги

1 час назад
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
Кличко-младший может вернуться на профессиональный ринг ради рекорда

Кличко-младший может вернуться на профессиональный ринг ради рекорда

10 минут назад
Электричка насмерть сбила мужчину на Можайском направлении

Электричка насмерть сбила мужчину на Можайском направлении

22 минуты назад
Маленькая девочка скончалась во время тихого часа в саду

Маленькая девочка скончалась во время тихого часа в саду

52 минуты назад
Хеллоуин в Москве: призраки на городских улицах

Хеллоуин в Москве: призраки на городских улицах

56 минут назад
Москва переименует почти 60 остановок рядом с МЦД

Москва переименует почти 60 остановок рядом с МЦД

1 час назад
У игрока НБА убили вторую сестру за пять лет

У игрока НБА убили вторую сестру за пять лет

1 час назад
Российское кино за рубежом стали хуже смотреть

Российское кино за рубежом стали хуже смотреть

1 час назад
Жительница Волгограда бросила новорожденную дочь на улице после ссоры с сожителем

Жительница Волгограда бросила новорожденную дочь на улице после ссоры с сожителем

1 час назад
Два теста прогнозируют болезнь Альцгеймера с точностью до 100%

Два теста прогнозируют болезнь Альцгеймера с точностью до 100%

1 час назад
Электролюминесцентные дисплеи сделали безопасными для кожи человека

Электролюминесцентные дисплеи сделали безопасными для кожи человека

2 часа назад
На Урале освободили из заточения пенсионера, которому соседи залили дверь монтажной пеной

На Урале освободили из заточения пенсионера, которому соседи залили дверь монтажной пеной

2 часа назад
Приятная неожиданность: Mercedes везет в Россию нетривиальный кроссовер

Приятная неожиданность: Mercedes везет в Россию нетривиальный кроссовер

2 часа назад
В Москве установилась крымская погода. Там тоже первый снег

В Москве установилась крымская погода. Там тоже первый снег

2 часа назад
Вести.net: Facebook обвинил Россию в попытке вмешательства в политику Африки

Вести.net: Facebook обвинил Россию в попытке вмешательства в политику Африки

3 часа назад
Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6%

Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6%

3 часа назад
В Twitter запретят любую политическую рекламу

В Twitter запретят любую политическую рекламу

3 часа назад
Определено, где в России самые приличные дороги. И где самые неприличные

Определено, где в России самые приличные дороги. И где самые неприличные

3 часа назад
Бренд для нового аксессуара Apple пришлось выкупать в России

Бренд для нового аксессуара Apple пришлось выкупать в России

3 часа назад
Пасть акулы оказалась идеальным домом для нового вида существ

Пасть акулы оказалась идеальным домом для нового вида существ

4 часа назад
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

4 часа назад
Транзит газа, строительство АЭС и перспективы нормандского формата: о чем договорились Путин и Орбан

Транзит газа, строительство АЭС и перспективы нормандского формата: о чем договорились Путин и Орбан

4 часа назад
Древний японский замок полностью сгорел

Древний японский замок полностью сгорел

4 часа назад
Неудаляемый вирус грозит Android-смартфонам

Неудаляемый вирус грозит Android-смартфонам

5 часов назад
Стрельба в Торонто: 5 раненых

Стрельба в Торонто: 5 раненых

5 часов назад
Челябинск накрыло сильным снегопадом

Челябинск накрыло сильным снегопадом

6 часов назад
Американка выплатила компенсацию неверному супругу десятицентовыми монетками

Американка выплатила компенсацию неверному супругу десятицентовыми монетками

7 часов назад
Конгресс США выступил против участия России в G7

Конгресс США выступил против участия России в G7

7 часов назад
Нардепа из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой

Нардепа из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой

7 часов назад
Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из России в Донбасс

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из России в Донбасс

7 часов назад
Японский министр юстиции ушел в отставку

Японский министр юстиции ушел в отставку

7 часов назад
В Москве стартовал фестиваль классической музыки "Зарядье"

В Москве стартовал фестиваль классической музыки "Зарядье"

7 часов назад
Обнародованы новые подробности ликвидации аль-Багдади

Обнародованы новые подробности ликвидации аль-Багдади

11 часов назад
Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

28.10.2019 15:48

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку