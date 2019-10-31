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31 октября 201912:15

У игрока НБА убили вторую сестру за пять лет

Семья темнокожего баскетболиста клуба "Нью-Йорк Никс" Реджи Буллока понесла вторую за пять лет потерю. Младшая сестра игрока НБА Кейоша Мур была убита в результате перестрелки в Балтиморе. 22-летняя женщина получила смертельное пулевое ранение в грудь.

Правоохранители приехали к месту происшествия слишком поздно, в перестрелке пострадали 9 человек, трое из которых, включая сестру Буллока, скончались, сообщает News.Yahoo.Com. Полиция Балтимора проводит расследование, но пока убийцу найти не удалось.

В 2014 году, когда Буллок выступал за "Лос-Анджелес Клипперз", у него погибла старшая сестра Мия Хендерсон, которая была трансгендерной женщиной. Девушку, которая раньше была старшим братом Буллока, зарезали в криминальной потасовке.

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