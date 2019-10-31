Спешившая на вызов пожарная машина протаранила маршрутку в Томске, пострадали 16 человек, 12 из них оказались в больнице. Момент столкновения попал на видео.

Авария произошла около двух часов дня 30 октября на углу проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии. На кадрах видно, что служебная машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной выскочила на перекресток на красный сигнал светофора и врезалась в бок поворачивавшего ПАЗа, а тот в свою очередь зацепил такси.

Четверым пострадавшим оказали помощь на месте, 12 человек доставили в больницу. В настоящее время в госпитале остаются пять человек, из них трое — в состоянии средней степени тяжести.