"Ливерпуль", "МанСити" и "Лестер" узнали соперников по 1/4 финала Кубка лиги

В четверг, 31 октября, состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги, по итогам которой своих соперников узнали "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Лестер".

Подопечные Юргена Клопа в четвертьфинале турнира на выезде сыграют с "Астон Виллой", Команде Хосепа Гвардиолы будет противостоять "Оксфорд Юнайтед". "Красные дьяволы" примут "Колчестер Юнайтед", а "лисы" на выезде встретятся с "Эвертоном".

CONFIRMED QUARTER-FINAL DRAW!



Here are the confirmed ties for the Quarter-Final draw, current holders @ManCity travel to @SkyBetLeagueOne @OUFCOfficial, and @SkyBetLeagueTwo @ColU_Official travel to Old Trafford to take on @ManUtd. #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/4yioU7PtBN