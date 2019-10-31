Посол РФ: у КНДР есть сюрпризы, способные испортить настроение США и другим странам

В арсенале КНДР есть достаточно других "сюрпризов", способных испортить настроение США и другим странам. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Он сказал, что не будет спекулировать тему, "каким может быть этот северокорейский сюрприз".

Вместе с тем, по его мнению, КНДР Ким Чен Ын сдержит обещание и не будет испытывать ядерное оружие и межконтинентальные ракеты до конца года.

"Ким Чен Ын всегда твердо держит свое слово, — подчеркнул Мацегора. — Поскольку он обещал не испытывать ядерное оружие и межконтинентальные ракеты до конца года, значит это абсолютно точно не произойдет".

Сегодня стало известно, что КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что это была баллистическая ракета малой дальности. Он решительно осудил запуск.