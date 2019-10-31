В 75-летний юбилей Раиса Рязанова пожелала себе хорошего жениха

В свой 75-й день рождения Раиса Рязанова стала гостьей программы "Судьба человека". Актриса сыграла больше 200 ролей в кино, но, пожалуй, одной из самых любимых у зрителей остается Тося из фильма "Москва слезам не верит".

Раиса Ивановна говорит, что если бы в свое время осталась с мужем, то ее жизнь была примерно такой же, как и у той ее героини. Однако сама она выбрала "пламенную страсть", оставив супруга Юрия Петрова, с которым они поженились еще на третьем курсе Щепкинского училища.

Вскоре у них родился сын Данила, который, когда ему было всего 9 месяцев, снялся вместе с Рязановой в фильме "День и вся жизнь" и прямо в кадре сделал свои первые шаги.

В этой киноленте Рязанова сыграла свою первую большую роль, и она же стала для нее роковой. На съемках актриса познакомилась и без памяти влюбилась в режиссера фильма.

Актриса приняла решение уйти от мужа, хотя он дал ей на раздумье целых десять лет. Экс-супруг надеялся, что Раиса к нему вернется и долго не женился, но этого так и не произошло.

Мужчина же, в которого была страстно влюблена Рязанова, из своей семьи так и не ушел. И сейчас она говорит: "Слава богу, что этого не произошло", потому что опасалась развала его семьи.

Где и как "подобрала" отца Рязановой ее мама? Почему в итоге воспитывала Раису одна, и по каким соображениям отправила учиться на баяниста? Как девушка из казахстанского Петропавловска оказалась в Москве и смогла поступить в один из самых престижных театральных вузов страны?

Об этом – беседа Бориса Корчевникова с легендарной актрисой Раисой Рязановой в программе "Судьба человека".