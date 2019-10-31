Электричка насмерть сбила мужчину на Можайском направлении

В Одинцовском районе Подмосковья электричка насмерть сбила мужчину.

ЧП произошло около станции "Здравница". Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО, мужчина (1987 года рождения) переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Он был сбит электропоездом, который ехал из Можайска в Москву. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На месте происшествия работает транспортная полиция.