Кличко-младший может вернуться на профессиональный ринг ради рекорда

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко соощил журналистам, что может возобновить карьеру. Однако единственным условием, которое для этого нужно – это возможность побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет.

"Да, существует вариант, при котором я снова могу выйти на ринг, — цитирует Кличко-младшего британское издание Daily Mail. – Но это будет не возвращение, чтобы сломать кому-то челюсть, я могу сделать это только для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана".

По словам Владимира Кличко, это "было-бы круто": "Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это очень красивой достижение". Кличко сейчас 43 года, так что вполне можно ожидать, что он вернется в бокс года через два-три.